Австрийские СМИ назвали экспертов, которые на временной основе смогут войти в состав правительства (32)

DailyUA 2019.05.22 02:24

Австрийское издание Kronen Zeitung, вокруг которого развернулся скандал с экс-вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, назвало во вторник имена экспертов, которые могут войти в состав переходного правительства на период работы до досрочных выборов в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента), передает УНН со ссылкой на соответствующий материал. Австрийское издание Kronen Zeitung, вокруг которого развернулся скандал с

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