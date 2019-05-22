Мэй согласилась провести голосование о втором референдуме по Brexit (21)

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- Мэй согласилась на голосование о референдуме по Brexit : Depo 10:02
- Мэй согласилась на голосование о референдуме по Brexit : УРА-Информ 09:54
- Тереза Мэй очень хитро согласилась поставить на голосование второй референдум по Brexit : Kherson.life 09:48
- Голосование в июне станет последним шансом для принятия соглашения о Brexit - Мэй : Спілка Блогерів України 09:32
- Мэй согласилась провести голосование о втором референдуме по Brexit : #Буквы 09:18
- Брекзит отменяется? Премьер Британии согласилась на второй референдум : Gazeta.ua 09:05
- Тереза Мэй согласилась на голосование о новом референдуме по "брекситу" : Business Information Network 09:01
- Правительство Британии поддержало стратегию Мэй по выходу из ЕС : Iнше ТВ 08:43
- Тереза Мэй проведет новое голосование по Брекзіт : Gazeta.ua 08:35
- Мэй согласилась на голосование о референдуме по Brexit : Тарасова Правда 07:52
- Мэй согласилась на голосование за второй референдум о Brexit : Укринформ 07:33
- Тереза Мэй очень хитро согласилась поставить на голосование второй референдум по Brexit : NewsMir.info 07:08
- Тереза Мэй очень хитро согласилась поставить на голосование второй референдум по Brexit : Страна.ua 06:47
- Мэй согласилась на голосование о референдуме по Brexit : РБК-Україна 05:41
- Правительство Британии одобрило компромиссную версию Brexit-соглашения : ДнепрCity.net 05:06
- Премьер Британии Мэй согласилась на голосование за второй референдум о Brexit : 112.ua 05:00
- Brexit: правительство Британии поддержало изменения в соглашении о выходе из ЕС : НикВести 02:09
- "Последний шанс": Мэй предложила парламенту одобрить сделку по брексит : Тарасова Правда 01:53
- Великобритания может провести повторный референдум по Brexit : ТСН.ua 01:14
- Мэй: Brexit может не состояться, если соглашение снова отклонят : РБК-Україна 01:11
- Мэй согласилась провести голосование о повторном референдуме по Brexit : Газета День 00:23