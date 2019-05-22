Мэй согласилась провести голосование о втором референдуме по Brexit (21)

#Буквы 2019.05.22 09:18

Опубликовано: Среда, 22 мая 2019 08:43 Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась провести в Палате общин голосование о проведении второго референдума по вопросу выхода страны из состава Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает ВВС. Премьер-министр заявила, что сейчас готова на некоторые компромиссы, которых ждет от нет Парламент, чтобы все же провести голосование за соглашение о выходе Объединенного королевства из состава ЕС.