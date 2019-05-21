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"Не доводилось оказаться в центре воровской малины". Юрист Портнов прокомментировал вызов на допрос в ГПУ (14)

Страна.ua 2019.05.21 18:32
18:27, сегодня Юрист Андрей Портнов, который только недавно вернулся в Украину и написал в Госбюро расследований заявление на уже бывшего президента Петра Порошенко о преступлениях, прокомментировал вызов на допрос в ГПУ по делам Евромайдана. Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Прочитал в СМИ, что меня вызвали в ГПУ по делу Майдана.
ПОРОШЕНКО, ИЗМЕНА, ЗАХВАТ, ПРОЛИВ, ПОРТНОВ, РАССЛЕДОВАНИЕ, Портнов, Порошенко, Янукович, Украина, Россия
2019.05.22 (14)

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