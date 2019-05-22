На Зеленского могут подать в суд из-за назначения Богдана главой АП (83)

MIGnews.com.ua 2019.05.22 15:38

MIGnews.com.ua Президент Украины Владимир Зеленский нарушил закон об очищении власти, когда назначил Андрея Богдана главой Администрации президента. Такое заявление сделала экс-председатель департамента по вопросам люстрации в Министерстве юстиции, одна из ключевых соавторов закона "Об очистке власти" Татьяна Козаченко, пишет Радио свобода. Ранее Богдан работал в правительстве Николая Азарова, именно поэтому он не имеет права занимать госдолжность.