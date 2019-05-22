На Зеленского могут подать в суд из-за назначения Богдана главой АП (83)

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- В отставку ушел начальник управления госохраны Гелетей (ФОТО) : Ракурс 18:25
- Автор закона о люстрации: назначение Богдана главой АП является нарушением : #Буквы 18:18
- У Зеленского настаивают, что глава АП Богдан не подпадает под люстрацию : Антикор.com.ua 18:11
- Зеленский назначил заместителем главы администрации президента известного дипломата Пристайко : НикВести 18:09
- У Зеленского настаивают, что глава АП Богдан не подпадает под люстрацию : УСБН Запорiжжя 18:06
- В АП сообщили, что указ о назначении Данилюка секретарем СНБО уже подписан - СМИ : Укринформ 18:03
- Закон о люстрации применяется к главе АП Богдану - Минюст : Укринформ 17:47
- Игорь Коломойский пожелал Владимиру Зеленскому удачи в "тяжелом каждодневном труде" : Fin.org.ua 17:46
- Игорь Коломойский пожелал Владимиру Зеленскому удачи в "тяжелом каждодневном труде" : Укрудпром 17:45
- Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО - заместитель главы АП : UA1.com.ua 17:44
- Назначить нельзя уволить. Как объясняют назначение Богдана и какова позиция авторов закона о люстрации : ТСН.ua 17:44
- Автор закона о люстрации заявила о "тревожном сигнале" из-за АП : Lenta.ua 17:37
- Мечта Турчинова разрушена: у Зеленского назначили нового главу СНБО : Ukrainianwall.com 17:33
- У Зеленского назвали нового главу СНБО : Експерт-центр 17:32
- Секретарем СНБО Зеленский назначит Данилюка - СМИ : Ракурс 17:25
- В АП заявили о назначении Данилюка в СНБО, но указа пока нет : Капитал 17:19
- Указ о назначении Данилюка уже подписан - замглавы АП : Kramatorsk.info 16:52
- Автор закона о люстрации прокомментировала назначение Богдана главой АП : Українські національні новини 16:48
- Автор закона о люстрации прокомментировала назначение Богдана главой АП : ПрессОрг24 16:47
- Замглавы АП Рябошапка: Богдан не попадает под закон о люстрации. А как на самом деле? : the Бабель 16:46
- У Зеленского назвали нового главу СНБО : Вибори в Україні та світі 16:46
- У Зеленского назвали нового главу СНБО : Известия в Украине 16:46
- Руководитель Администрации президента от Зеленского, был люстрирован : IPnews 16:45
- У Зеленского назвали нового главу СНБО : Контракты.ua 16:37
- Стало известно, кто будет новым главой СНБО : From-UA.com 16:34
- У Зеленского назвали нового главу СНБО : DailyUA 16:23
- Зе-кумовство: о чем говорят первые кадровые назначения Владимира Зеленского : Апостроф 16:15
- Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО - указ опубликуют позже : Вести.ua 16:15
- Данилюка назначат секретарем СНБО - СМИ : Слово і Діло 16:12
- Указ Зеленского о назначении Богдана главой АП будет обжалован в связи с нарушением закона о люстрации, - Егор Соболев : Антикор.com.ua 16:11
- Назначение главы АП Зеленского: юрист рассказал о правовой коллизии : Обозреватель 16:09
- У Зеленского назвали нового главу СНБО : Nikolaev-City.net 16:09
- Указ Зеленского о назначении Богдана главой АП будет обжалован в связи с нарушением закона о люстрации, - Егор Соболев : УСБН Запорiжжя 16:06
- Автор закона о люстрации указала на его нарушение Зеленским : DsNews 16:03
- У Зеленского настаивают, что глава АП Богдан не подпадает под люстрацию : InfoResist.org 16:01
- Пожелал удачи: Коломойский рассказал, о чем разговаривал с Зеленским : Народна Правда 15:39
- На Зеленского могут подать в суд из-за назначения Богдана главой АП : MIGnews.com.ua 15:38
- Указ Зеленского о назначении Богдана главой АП будет обжалован в связи с нарушением закона о люстрации, - Егор Соболев : Новости без границ 15:37
- Назначение Богдана нарушает закон о люстрации - Козаченко : ICTV Факти 15:36
- Коломойский озвучил пожелание Зеленскому : ForUm 15:34
- Коломойский открыл подробности телефонного разговора с Зеленским : NewsProUA 15:24
- Назначение Андрея Богдана главой АП юристы считают неоднозначным : Слово і Діло 15:12
- Автор закона о люстрации: Богдан в должности главы АП - нарушение : ЛІГАБізнесІнформ 15:08
- Никто не запрещает Богдану быть советником президента. Но, попадая под закон об очищении власти, нельзя возглавлять АП - член Общественного люстрационного комитета : Гордон 15:05
- Видео Коломойский поведал о состоявшейся беседе с Зеленским : Фокус 15:04