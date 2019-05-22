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Богдан заявил, что должность главы АП не входит в положения о люстрации

Богдан заявил, что должность главы АП не входит в положения о люстрации (50)

ДнепрCity.net 2019.05.22 04:06
Юрист Андрей Богдан заявил, что его назначение на должность главы Администрации президента не нарушает закон о люстрации. Об этом он заявил в эфире телеканала 112 Украина, передает НВ. По его словам, должность главы АП вывели из-под закона о люстрации. Согласно закону, Богдан подпадает под запрет занимать государственные должности, поскольку работал на высоких должностях во времена президентства Виктора Януковича.
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2019.05.22 (50)

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