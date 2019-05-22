Богдан заявил, что должность главы АП не входит в положения о люстрации (50)

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- Зеленский назначил главу Администрации президента : Новости мира 10:16
- Глава администрации президента: Олигархи уже не будут управлять страной : Телеграф.com.ua 10:14
- Богдан рассказал о первом зарубежном визите Зеленского : Антикор.com.ua 10:11
- Глава АП Богдан заявил, что попал под люстрацию несправедливо : ОстроВ 10:10
- Богдан рассказал о первом зарубежном визите Зеленского : Новости без границ 10:07
- Богдан рассказал о первом зарубежном визите Зеленского : УСБН Запорiжжя 10:06
- Парень из Ужгорода стал заместителем главы Администрации президента Зеленского (ФОТО) : UA-Reporter.com 09:44
- Глава АП Богдан заявил, что после победы Зеленского олигархи больше не управляют Украиной : Новое Время 09:39
- Нелюстрирован и сдает нацинтересы: сети реагируют на нового главу АП : Gazeta.ua 09:34
- Назначение Богдана главой АП Зеленского является нарушением закона, - Гопко : Еспресо TV 09:34
- Первое заявление главы Администрации Зеленского: олигархи больше не правят страной : Ukrainianwall.com 09:33
- Юрист Коломойского стал главой Администрации президента Зеленского : 06237.com.ua Новогродовка и Селидово 09:31
- Богдан назначен главой АП вопреки рекомендациям Волкера - "Зеркало недели" : Экономика от Пророка 09:27
- Замминистра иностранных дел Украины отказалась от высокой должности : NewsMir.info 09:08
- Замминистра иностранных дел Украины отказалась от высокой должности : From-UA.com 09:04
- Незаконно? Вскрылся интересный момент с назначенным главой АП Зеленского : Вести-UA 08:57
- Квартал Коломойского. Кто есть кто в новой Администрации президента : Karachun.com.ua 08:47
- Дипломат Зеркаль отказалась от должности замглавы Администрации президента : IPnews 08:45
- Богдан назначен главой АП вопреки рекомендациям Волкера - СМИ : Iнше ТВ 08:43
- Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль отказалась от должности замглавы Администрации президента : Новости без границ 08:37
- Новоназначенный глава АП признал, что на него распространяется действие закона о люстрации : ТСН.ua 08:14
- Первая неудача: Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации Президента : NewsProUA 07:24
- Богдан стал главой Администрации президента : Persona.top 07:18
- Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации Президента, - СМИ : Vector News 07:16
- Волкер настоятельно рекомендовал Зеленскому не назначать Богдана : Цензору.нет 06:16
- Зеркаль отказалась быть заместителем главы Администрации президента : Телеграф.com.ua 06:13
- Богдан заявил, что должность главы АП не входит в положения о люстрации : ДнепрCity.net 04:06
- Зеленский назначил Богдана главой АП вопреки рекомендациям Волкера, - СМИ : ДнепрCity.net 04:06
- Зеленский назначил юриста Коломойского главой Администрации Президента Украины : Корабелов.инфо 03:53
- Назначение Елены Зеркаль замглавы АП не состоялось - она отказалась от должности : Зеркало недели. Украина 03:17
- Зеленский произвел ряд кадровых назначений в администрации президента : Типичный Херсон 02:44
- Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации Президента, - СМИ : Телеканал новин "24" 02:30
- Богдан заявил, что попал под закон о люстрации абсолютно несправедливо : Телеграф.com.ua 02:13
- Глава АП Богдан заявил о приостановке адвокатской деятельности : Зеркало недели. Украина 02:00
- Глава АП Зеленского допустил вынесение мирных соглашений с РФ на всенародный референдум : Зеркало недели. Украина 02:00
- Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации Президента - СМИ : Гордон 01:35
- Андрей Богдан назначен главой Администрации президента Украины 21 May 2019, 23:35 : Николаев в подробностях 01:25
- Глава АП Богдан предложил провести референдум о мирных соглашениях с РФ : Спілка Блогерів України 00:32
- Рука Коломойского и первые назначения Зеленского (видеоколонка) : Экономика.com.ua 00:30
- Юрист Коломойского стал главой Администрации президента Зеленского : Vector News 00:16
- Глава АП Богдан о своей люстрации: Я попал под этот закон абсолютно несправедливо : Vector News 00:16
- Глава АП Богдан заявил, что приостанавливает свою адвокатскую деятельность : Vector News 00:16