США передали украинским бойцам мощное современное оружие: опубликованы фото (2)

Апостроф 2019.05.21 08:30
20 мая США передали Вооруженным Силам Украины два современных
контрбатарейных радара класса AN/TPQ-36.
Об этом говорится на сайте ведомства.
От американской стороны сертификаты на владение самыми современными
средствами контрбатарейной борьбы заместителю начальника Генерального штаба
ВС Украины генерал-лейтенанту Радион Тимошенку вручил офицер армии США
подполковник Тодд Гоф.
Подполковник Тод Гоф подчеркнул, что передача современного вооружения
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