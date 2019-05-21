США передали украинским бойцам мощное современное оружие: опубликованы фото (2)

Апостроф 2019.05.21 08:30

20 мая США передали Вооруженным Силам Украины два современных контрбатарейных радара класса AN/TPQ-36. Об этом говорится на сайте ведомства. От американской стороны сертификаты на владение самыми современными средствами контрбатарейной борьбы заместителю начальника Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенанту Радион Тимошенку вручил офицер армии США подполковник Тодд Гоф. Подполковник Тод Гоф подчеркнул, что передача современного вооружения

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