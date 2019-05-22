О переходе Эриксена в Реал будет объявлено после финала Лиги чемпионов - СМИ (14)

Football.ua 2019.05.22 00:35

Матч против Ливерпуля станет последним для датчанина в футболке "шпор". Кристиан Эриксен, Getty Images 21 мая 2019, 23:46 Как сообщает El Chiringuito de Jugones, хавбэк Тоттенхэма Кристиан Эриксен все же переберется в мадридский Реал грядущим летом. О трансфере датчанина на Сантьяго Бернабеу будет объявлено сразу после финала Лиги чемпионов, в котором "шпоры" сыграют с Ливерпулем 1 июня в Мадриде.

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