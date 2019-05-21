Первые назначения Президента могут появиться сегодня вечером (36)

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- Богдан рассказал о будущей первой поездке Зеленского за рубеж : Vector News 10:17
- Назначена новая Администрация президента Украины : Авдеевка.сити 10:13
- Зеленский назначил главой своей администрации адвоката Коломойского : Нардеп.org.ua 10:09
- Богдан заявил, что прекращает адвокатскую практику в связи с назначением на должность главы Администрации Президента : Гордон 10:05
- Первые назначения Зеленского: продюсер, сценарист и адвокат Коломойского : KharkivToday 10:04
- Назначение Богдана главой администрации президента является нарушением закона - юрист : Крым.Реалии RFE/RL 09:53
- Зеркаль отказалась от должности замглавы АП : Трибун Луганска 09:48
- Богдан рассказал о будущей первой поездке Зеленского за рубеж : ЛІГАБізнесІнформ 09:38
- Четвертый зампред АП куда-то делась : Досье 09:27
- Зеркаль отказалась работать в Администрации Зеленского : PRportal 09:24
- Замглавы МИД Зеркаль отказалась быть заместителем руководителя Администрации Президента Зеленского : Prioritet.org 09:23
- Зеленский провёл первые кадровые назначения : Одесса News 09:15
- Замглавы МИД Зеркаль отказалась быть заместителем руководителя Администрации Президента Зеленского : Антикор.com.ua 09:10
- Замглавы МИД Зеркаль отказалась быть заместителем руководителя Администрации Президента Зеленского : Новости без границ 09:07
- Зеленский назначил главу президентской администрации : Версии.com 08:56
- Коломойский смотрел инаугурацию Зеленского по телевизору : Комсомольская Правда в Украине 08:47
- Богдан заявил, что прекращает свою адвокатскую практику в связи с назначением на должность главы Администрации Президента : Гордон 08:35
- СМИ: Зеркаль отказалась работать в Администрации Зеленского : ReplyUA.net 08:28
- Зам Климкина отказалась работать в АП президента Зеленского : News24UA 08:07
- Замглавы МИД Зеркаль отказалась быть заместителем руководителя Администрации Президента Зеленского : Інформатор.news 08:06
- Зеркаль отказалась от должности замглавы АП - СМИ : Слово і Діло 07:12
- Зеленский назначил главой президентской администрации адвоката Богдана : Newzz.in.ua 07:08
- Елена Зеркаль отказалась быть замглавы Администрации президента : Комсомольская Правда в Украине 06:46
- Зеркаль отказалась от должности замглавы АП - СМИ : Вибори в Україні та світі 04:46
- Зеркаль отказалась от должности замглавы АП - СМИ : Bigmir)net Новости 04:39
- Новый глава АП Богдан заявил, что прекращает адвокатскую деятельность : ТСН.ua 04:14
- Глава АП Богдан высказался о статусе Коболева : ДнепрCity.net 03:06
- Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП - СМИ : Подробности.ua 02:10
- С сайта президента исчез указ о назначении Зеркаль : ЛІГАБізнесІнформ 02:08
- Зеленский назначил главой Администрации люстрированного чиновника : ZpTown 02:00
- Зеленский назначил первого помощника, руководителя Генштаба, главу АП и его заместителей : ТСН.ua 01:14
- Волкер настоятельно рекомендовал Зеленскому не назначать Богдана главой АП : Mediavektor.org 01:00
- Названы самые вероятные кандидаты на главу АП Зеленского : ДнепрCity.net 00:06
- Первые назначения Зеленского: Начальник Генштаба и глава АП : 20 минут Украина 00:04
- Садовый отреагировал на первые назначения Зеленского : Телеканал новин "24" 00:00