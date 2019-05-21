Первые назначения Президента могут появиться сегодня вечером (36)

Українські національні новини 2019.05.21 14:18

КИЕВ. 21 мая. УНН. Первые кадровые указы Президента Украины могут появиться сегодня вечером. Об этом заявил журналистам советник Зеленского Андрей Богдан, передает корреспондент УНН. "Решение (о назначении главы АП - ред.) на данный момент не принято. Возможно первые кадровые указы появятся сегодня вечером", - сказал Богдан, отвечая на вопрос о том, назначат его руководителем Администрации. Он добавил, что сейчас есть лишь советником по юридическим вопросам