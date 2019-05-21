Облавы в Крыму: "Мемориал" признал задержанных в марте крымских татар политзаключенными (9)

BlackSeaNews.net 2019.05.22 20:01

Правозащитный центр "Мемориал" признал крымских татар, задержанных 27-28 марта в ходе массовых облав в аннексированном Крыму и Ростовской области России, политическими заключенными. Об этом говорится в заявлении правозащитников, сделанном 22 мая, пишет QHA. "Мемориал" выступил с требованием немедленно освободить их и прекратить уголовное преследование всех 24-х крымских татар. В заявлении отмечается, что признание их узниками совести основывалось на

ТАТАРИН, МЕМОРИАЛ, ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЙ, КРЫМСКИЙ, ВЛАДЛЕН, РИЗА, Сулейманов, Крымская солидарность, Россия, Крым, Ростов-на-Дону, Симферополь, Украина, Киев