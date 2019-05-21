Облавы в Крыму: "Мемориал" признал задержанных в марте крымских татар политзаключенными (9)

BlackSeaNews.net 2019.05.22 20:01
Правозащитный центр "Мемориал" признал крымских татар, задержанных 27-28
марта в ходе массовых облав в аннексированном Крыму и Ростовской области
России, политическими заключенными.
Об этом говорится в заявлении правозащитников, сделанном 22 мая, пишет QHA.
"Мемориал" выступил с требованием немедленно освободить их и прекратить
уголовное преследование всех 24-х крымских татар.
В заявлении отмечается, что признание их узниками совести основывалось на
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