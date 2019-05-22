ЕС окончательно запретил использование одноразового пластика (30)

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- В Евросоюзе утвердили закон на запрет использования пластика : Мій Кропивницький 10:08
- В ЕС решили отказаться от одноразового пластика : ТВі 09:50
- В ЕС окончательно утвердили запрет на одноразовый пластик : Информационный портал города Измаил 09:46
- ЕС запретил использование одноразового пластика : UA1.com.ua 09:45
- В ЕС ввели окончательный запрет на одноразовый пластик : Українські Новини 09:45
- В ЕС окончательно запретили использование одноразового пластика : Шиповник.ua 09:37
- С 2021 года никаких пластиковых тарелок и соломинок: в ЕС окончательно запретили одноразовый пластик : Громадське телебачення 09:36
- В ЕС окончательно отказалась от одноразового пластика : Экономические новости 09:33
- ЕС окончательно запретил использование одноразового пластика : УП Європейська правда 09:32
- В Евросоюзе утвердили закон на запрет использования пластика : ReplyUA.net 09:28
- В ЕС окончательно запретили использование одноразового пластика : Днепр Вечерний 09:26
- В Евросоюзе окончательно запретили использовать одноразовый пластик : Зеркало недели. Украина 09:17
- В ЕС окончательно запретили использование одноразового пластика : UA.news 09:15
- В Евросоюзе окончательно запретили использовать одноразовый пластик : NewsMir.info 09:08
- В ЕС окончательно запретили использование одноразового пластика : УП: Економічна правда 09:03
- В ЕС окончательно приняли запрет на одноразовый пластик : 112.ua 09:00
- В ЕС официально запретили одноразовый пластик : UATV 08:45
- В ЕС запретили использование одноразового пластика : Комментарии.UA 08:32
- В ЕС окончательно запретили использование одноразового пластика : Vector News 08:16
- В ЄС официально запретили одноразовый пластик : Комсомольская Правда в Украине 08:16
- Евросоюз окончательно запретил одноразовый пластик : Телеграф.com.ua 08:13
- В ЕС окончательно запретили использование одноразового пластика : Українська правда 07:41
- Ватные палочки и тарелки вне закона: в ЕС полностью запретили одноразовый пластик : Обозреватель 07:40
- В Евросоюзе запретили пластиковую посуду : РИА Мелитополь 07:29
- В ЕС окончательно приняли запрет на одноразовый пластик : НикВести 06:09
- В ЕС окончательно приняли запрет на одноразовый пластик : Новое Время 02:39
- В ЕС окончательно утвердили запрет на одноразовый пластик : Гуру.ua 01:40
- В ЕС окончательно утвердили запрет на одноразовый пластик : Сегодня.ua 00:42
- В ЕС окончательно утвердили запрет на одноразовый пластик : УНИАН 00:03