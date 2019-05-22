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Фокус: Украина

ЕС окончательно запретил использование одноразового пластика (30)

УП Європейська правда 2019.05.22 09:32
Среда, 22 мая 2019, 08:40 Совет ЕС принял директиву, которая вводит новые ограничения на некоторые одноразовые пластмассовые изделия. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Совета ЕС. "Формальное принятие новых правил Советом ЕС - это финальный этап утверждения", - говорится в сообщении. Ранее директиву 560 голосами "за" поддержал Европарламент. К 2021 году в ЕС будут запрещены следующие изделия: пластиковые столовые
ТАРЕЛКА, ДИРЕКТИВА, ПАЛОЧКА, ПЛАСТИК, БУТЫЛКА, ПИТЬЕ, Украина
2019.05.22 (30)

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