ЕС окончательно запретил использование одноразового пластика (30)

УП Європейська правда 2019.05.22 09:32

Среда, 22 мая 2019, 08:40 Совет ЕС принял директиву, которая вводит новые ограничения на некоторые одноразовые пластмассовые изделия. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Совета ЕС. "Формальное принятие новых правил Советом ЕС - это финальный этап утверждения", - говорится в сообщении. Ранее директиву 560 голосами "за" поддержал Европарламент. К 2021 году в ЕС будут запрещены следующие изделия: пластиковые столовые