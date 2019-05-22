Истребители США перехватили возле Аляски 6 военных самолетов РФ (27)

Экономические новости 2019.05.22 10:03

Новости мира, 09:57:31 Американские истребители перехватили шесть военных самолетов РФ в международном воздушном пространстве на запад от штата Аляска и сопровождали их до тех пор, пока россияне не покинули район, прилегающий к воздушному пространству США. Об этом заявили в командовании воздушно-космической обороны Северной Америки, информирует enovosty.com/news. Отмечается, что инцидент произошел 20 мая: российские самолеты разделились