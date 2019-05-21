В Украине изменили максимальную разрешенную высоту общественных зданий (20)

Хвиля 2019.05.21 20:36

"Хвиля" 21.05.2019 20:11:33 Теперь в Украине можно проектировать общественные здания высотой до 150 метров, ранее максимальной разрешенной высотой было 100 метров. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе в Facebook. 150 м - НОВА max ВИСОТА, ЗА ЯКОЮ МОЖНА БУДЕ БУДУВАТИ ВИСОТНІ ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІЗміна міститься у проекті нового ДБН… Gepostet von Lev Partskhaladze am Dienstag, 21.

УКРАИНА, ВЫСОТА, ЗДАНИЕ, ОБДУВ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МЕТР, Парцхаладзе, Украина