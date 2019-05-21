"Как в немецком кино". Седокову пристыдили в соцсети за откровенное фото (4)

ТВі 2019.05.21 23:50
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Экс-участница "ВИА Гры" выложила в Instagram фото возле бассейна
Украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова вновь
завела сеть откровенным фото.
В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором она нежится на
солнце возле бассейна в купальнике, еле прикрывающем ее пышные формы.
Снимок вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков.
Многим фото понравилось, но большинство сочли его чересчур откровенным и
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