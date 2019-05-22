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Фокус: Украина

Смотрящий Кремля за Украиной вернулся в Киев (23)

PonomarOleg.com 2019.05.22 09:21
22.05.2019infinityБЛОГЕР Бывший председатель Службы безопасности Украины и экс-вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский, который бежал из страны в 2012 году, вернулся в Украину. Об этом журналисты программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA:Перший") узнали сразу из трех источников, независимых друг от друга. Отмечается, что Хорошковский прилетел в Киев частным рейсом во вторник, 21 мая.
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2019.05.22 (23)

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