Гриценко отреагировал на назначение Хомчака главой Генштаба - ошибся Зеленский или нет (45)

- Зеленский формирует команду: кого и на какие должности назначил президент : Znaj.ua 23:16
- Начальником Генштаба стал участник сражений за Иловайск : P-kontrol.in.ua 22:23
- Начальником Генштаба стал участник сражений за Иловайск : Politica.com.ua 22:20
- Вся Зеленская рать : УБОП.info 19:46
- Бился за Иловайск: Полторак оценил громкое назначение Зеленского : Обозреватель 19:09
- Полторак о назначении Хомчака: Он опытный генерал : InfoResist.org 16:46
- Що відомо про нового начальника Генштабу Руслана Хомчака : Резонанс.in.ua 16:36
- Глава Генштаба Хомчак - "это творец и исполнитель Иловайской трагедии", - Билецкий : ReplyUA.net 16:27
- Полторак прокомментировал назначение нового начальника Генштаба : ATR.ua 16:13
- Полторак прокомментировал назначение Хомчака : Вести-UA 15:57
- Зеленский назначил начальником Генштаба и Главнокомандующим ВСУ Р. Хомчака : ДонбассTimes 15:25
- Зеленский назначил нового главу Генштаба Украины : ABCnews.com.ua 15:03
- Полторак прокомментировал назначение Хомчака на должность начальника Генштаба : 112.ua 14:30
- Нового главу Генерального штаба ВСУ представят личному составу : Донецкие Новости 14:26
- Призрак Иловайска: что стоит за назначением Хомчака начальником Генштаба : Слово і Діло 14:12
- Начальником Генштаба стал участник сражений за Иловайск : Vse.Media 14:01
- Зеленский назначил первого замглавы СБУ : Trust.UA 13:49
- Руслан Хомчак : Главред 13:05
- Окруженец из Иловайска и свидетель против Порошенко. Кого Зеленский сделал главой Генштаба : Kherson.life 12:48
- Зеленский назначил своего представителя в Кабмин: что о нем известно : Politeka 12:10
- Новый начальник Генштаба: Кто такой Руслан Хомчак : Vse.Media 12:01
- Гриценко отреагировал на назначение Хомчака главой Генштаба - ошибся Зеленский или нет : Ukrainianwall.com 11:33
- "Настоящий боевой генерал!": Корбан поделился мнением о назначениях Зеленского : Днепровская Панорама 11:26
- Зеленский назначил представителя Президента в Кабмине : DailyUA 11:25
- Что известно о новом начальнике Генерального штаба Руслане Хомчаке : Главком 11:05
- Зеленский назначил представителя Президента в Кабмине : Українські національні новини 10:48
- Зеленский назначил представителя Президента в Кабмине : ПрессОрг24 10:47
- "Это действительно достойное назначение": Корбан поддержал решение Зеленского : Днепр Час 10:28
- Новый начальник Генштаба: кто такой Руслан Хомчак : NewsOboz 10:09
- Первый отказ: от Зеленского внезапно ушла замглавы АП : Народна Правда 10:08
- Руслан Хомчак назначен руководителем Генштаба ВСУ : Вести.ua 09:45
- Новый начальник Генштаба:биография Руслана Хомчака (ФОТО) : Паноптикон 09:17
- "ЗЕленая команда": Чего ожидать от нового начальника Генштаба Хомчака : Depo 09:03
- Зеленский назначил начальником Генштаба офицера, имеющего опыт командования силами АТО на Донбассе : Комментарии:Донбасс 09:02
- Главой Генштаба стал Руслан Хомчак : Версии.com 08:56
- Новый начальник Генштаба: Кто такой Руслан Хомчак : УкрОП.org 08:53
- Семенченко назвал Хомчака реально боевым генералом : ReplyUA.net 08:28
- Що відомо про нового начальника Генштабу Руслана Хомчака : Тарасова Правда 07:53
- Юрій Бутусов розповів про нового начальника Генштабу ЗСУ Руслана Хомчака : Патріоти України 07:40
- Зеленский уволил начальника Генштаба : Persona.top 07:18
- Карьера при Януковиче и Иловайский котел: кратко о новом начальнике Генштаба : #Буквы 04:18
- Новый начальник Генштаба: Кто такой Руслан Хомчак : Днепр Вечерний 00:26
- Зеленский назначил начальником Генштаба генерала, командовавшего операцией в Иловайске : Цензору.нет 00:16
- Семенченко о назначении Хомчака: Это реально боевой генерал : InfoResist.org 00:01
- Новый начальник Генштаба: кто такой Руслан Хомчак : Вести-UA 23:57