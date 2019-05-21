Гриценко отреагировал на назначение Хомчака главой Генштаба - ошибся Зеленский или нет (45)

Ukrainianwall.com 2019.05.22 11:33

Бывший кандидат в президенты, известный политический деятель Анатолий Гриценко прокомментировал назначение Руслана Хомчака на должность главнокомандующего Генеральным штабом ВСУ Так, на своей странице в Facebook он написал, что не так уж и хорошо знает Хомчака лично, так как относительно давно покинул ряды ВСУ, однако, по словам военных, которым Гриценко доверяет, Хомчак больше позитивный персонаж в новейшей истории Украины, чем наоборот.

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