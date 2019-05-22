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Фокус: Украина

Вопрос о заключении мирных договоренностей с РФ может быть вынесен на всенародный референдум (162)

Взгляд.ua 2019.05.22 17:11
Глава АП Андрей Богдан отмечает, что в команде президента Владимира Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум. Глава администрации президента Украины Андрей Богдан отмечает, что в команде президента Владимира Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе
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2019.05.22 (162)

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