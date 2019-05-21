Конте выиграл суд против Челси и получит солидную компенсацию (10)

Телеграф.com.ua 2019.05.22 07:43

07:34 Сегодня Телеграф championat.com Бывший тренер Челси Антонио Конте выиграл судебное дело против лондонского клуба. Об этом сообщает The Times. Источник утверждает, что итальянскому специалисту выплатят компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере девяти миллионов фунтов (примерно 10,25 млн евро). Сообщается, что юристы Челси не будуть подавать апелляцию на это решение. Напомним, 49-летний Конте возглавил Челси летом 2016 года.

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