Коломойский заявил, что не встречался с Зеленским, опасаясь ненужных вопросов (37)

Известия в Украине 2019.05.22 09:46

После возвращения в Украину экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский в интервью Украинской правде рассказал, что не встречался с новым президентом Владимиром Зеленским, поздравил его с победой на выборах по SMS. На вопрос, встречался ли олигарх с Зеленским после возвращения из Израиля, Коломойский ответил: "Нет, а с какой стати?...Я поздравил его по телефону, современные средства связи позволяют не видеться".