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На Донбассе восемь украинских бойцов попали в плен оккупантов (197)

DnerpNews.info 2019.05.22 18:23
От Галина Опубликовано 22.05.2019 Восемь бойцов Вооруженных сил Украины попали в плен российских боевиков, когда отклонились от своего маршрута и выехали на оккупированную территорию Донбасса.Как сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, инцидент произошел из-за ошибки в маршруте движения грузовика, который перевозил военных в районе Новотроицкого, передает segodnya.ua "По предварительной информации, сегодня утром восемь военнослужащих
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