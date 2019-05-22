Ведущая Янина Соколова призналась в страшной болезни (62)

- Украинская ведущая Янина Соколова поборола рак : РИА Мелитополь 18:29
- Известная телеведущая сообщила, что поборола рак : ForUm 18:04
- Янина Соколова поборола рак: исповедь известной телеведущей о 7-ми месяцах страшной жизни (Фото) : Днепровская Панорама 17:26
- Телеведущая Янина Соколова рассказала, что поборола рак и запускает мультимедийный проект "Я, Ніна" : Гордон 17:05
- Янина Соколова поборола рак и создала проект в помощь онкобольным : Наш Киев 17:04
- Украинская телеведущая победила смертельную болезнь : УРА-Информ 16:53
- Известная журналистка, преодолевшая рак, будет помогать онкобольным : Экономические новости 16:33
- Семь месяцев назад я узнала, что у меня рак, - Янина Соколова : Украинско-Российское обозрение 16:32
- После борьбы с онкозаболеванием Янина Соколова запускает медиа-проект: трогательные фото : Телеканал новин "24" 16:30
- "Это не монтаж": популярная украинская журналистка шокировала признанием. Фотофакт : Begemot.media 16:16
- "Живой труп": Известная телеведущая призналась в смертельной болезни : Главред 15:35
- Ведущая Янина Соколова призналась в страшной болезни : Цензору.нет 15:16
- "У меня рак": известная украинская журналистка ошарашила сеть своим признанием : Телеграф.com.ua 15:13
- Телеведущая Янина Соколова призналась, что полгода боролась с раком : Donbass.UA 15:02
- Известная украинская ведущая шокировала заявлением о своей болезни и показала, как сейчас выглядит : Народна Правда 14:38
- Янина Соколова поборола рак и создала проект в помощь онкобольным : #Буквы 14:18
- Телеведущая Соколова преодолела рак и создает социальный проект : Вести.ua 14:15
- Известная украинская телеведущая поборола рак : Uapress.info 14:15
- Известная украинская журналистка Янина Соколова поборола рак : Комментарии.UA 14:02
- Янина Соколова излечилась от онкологии и создала проект, поддерживающий больных украинцев. ФОТО : Тарасова Правда 13:58
- Янина Соколова: 7 месяцев борьбы с раком : Украина Сегодня 13:51
- Янина Соколова рассказала о своей борьбе с раком : Gazeta.ua 13:35
- "Минус пару органов": Янина Соколова сообщила, что поборола рак : Укринформ 13:33
- Известная украинская журналистка шокировала признанием о раке (фото) : УНИАН 13:03
- "7 месяцев назад я узнала, что у меня рак" Янина Соколова сделала откровенное признание : Корупція Інфо 12:51
- Янина Соколова излечилась от онкологии и создала проект, поддерживающий больных украинцев. ФОТО : Trust.UA 12:49
- Известная украинская телеведущая победила рак (фото) : FaceNews 12:46
- Поборола рак: Янина Соколова шокировала сеть признанием : Сегодня.ua 12:42
- "Так я выгляжу сейчас": знаменитая украинская журналистка рассказала об ужасном диагнозе, в такое невозможно поверить... : Hyser 12:41
- Янина Соколова откровенно рассказала о болезни: журналистка победила рак! : Хочу.ua 12:40
- Рак у Янины Соколовой: что известно о ее болезни и ее проекте : Обозреватель 12:39
- Янина Соколова рассказала какую болезнь пережила : Gazeta.ua 12:35
- Известная украинская журналистка рассказала о страшном диагнозе: это не монтаж : Ukrainianwall.com 12:33
- "Нет, это не монтаж. Именно так я выгляжу сейчас": Янина Соколова шокировала публику, заявив о раке : ReplyUA.net 12:28
- "Нет, это не монтаж. Именно так я выгляжу сейчас": Янина Соколова шокировала публику, заявив о раке : PRportal 12:24
- Янина Соколова переболела раком и создала проект в помощь онкобольным : #Буквы 12:18
- Известная украинская телеведущая призналась - скрывала рак: фото : Vector News 12:16
- Янина Соколова победила рак и запустила мультимедийный проект для поддержки онкобольных : Телекритика 12:13
- "Рак лечат любовью": Янина Соколова рассказала о болезни и опубликовала фото после "химии" : Ivona 12:13
- Янина Соколова: "Семь месяцев назад я узнала, что у меня рак" : ATR.ua 12:13
- Поборола рак: Янина Соколова шокировала сеть признанием (обновляется) : Сегодня.ua 12:12
- "У меня рак": Янина Соколова ошарашила правдой, которую долго скрывала : Politeka 12:10
- "У меня рак": известная украинская ведущая шокировала признанием : Подробности.ua 12:10
- "У меня рак": Янина Соколова рассказала о страшном, "минус пару органов" : Акценты 12:09