В Италии перевернулся автобус с 60-ю туристами из России (38)

From-UA.com 2019.05.22 16:04

В Италии автобус с 60 туристами из России попал в ДТП около Сиены. В результате аварии 10 из них получили травмы, а один погиб. Об этом сообщило посольство России в Италии, передает Корреспондент. "В посольство поступил сигнал от Департамента гражданской защиты Италии о ДТП с участием туристического автобуса, на борту которого, по предварительным данным, находились 60 человек, предположительно граждан РФ.