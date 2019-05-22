В Украине ужесточили требования к туроператорам (55)

Комментарии.UA 2019.05.22 15:32

Туроператоров обязали проверять информацию о рейсе и сообщать о задержках Правительство обязало туроператоров за 8 и за 2 часа до запланированного отправления рейса проверять информацию о времени его отправления и в случае задержки более чем на 4 часа размещать информацию об этом на своем сайте. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли. Согласно ему, оператор также будет обязан проинформировать о задержке по