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Фокус: Украина

Скандал в Раде! От Порошенко бегут депутаты. На выборы пойдет один? (72)

Ukrainianwall.com 2019.05.22 16:33
Сегодня, 22 мая, четыре депутата вышли из фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Украины. Это - Светлана Залищук, Аркадий Корнацкий, Сергей Лещенко и Мустафа Найем. Об этом сообщила вице-спикер парламента Ирина Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ. https://storage2.censor.net/video/3/220519_ddd.mp4 Вице-спикер Верховной Рады обьявила, что заявления о выходе из фракции БПП подали четыре нардепа.
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