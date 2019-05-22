Скандал в Раде! От Порошенко бегут депутаты. На выборы пойдет один? (72)

Ukrainianwall.com 2019.05.22 16:33

Сегодня, 22 мая, четыре депутата вышли из фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Украины. Это - Светлана Залищук, Аркадий Корнацкий, Сергей Лещенко и Мустафа Найем. Об этом сообщила вице-спикер парламента Ирина Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ. https://storage2.censor.net/video/3/220519_ddd.mp4 Вице-спикер Верховной Рады обьявила, что заявления о выходе из фракции БПП подали четыре нардепа.