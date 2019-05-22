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САП открыла четыре уголовных дела по заявлениям экс-нардепа Крючкова (36)

#Буквы 2019.05.22 18:18
Опубликовано: Среда, 22 мая 2019 17:50 Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала четыре уголовных производства по заявлениям бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова. Об этом в среду, 22 мая, сообщили в пресс-службе САП по итогам личного приема экс-нардепа у руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. САП внесла информацию в Единый реестр досудебных расследований по четырем фактам.
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