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Фокус: Украина

Боевики дважды атаковали ВСУ на Донбассе: ранен солдат (2)

Сегодня.ua 2019.05.22 19:42
С утра позиции украинских военных были атакованы под Марьинкой и Попасной Фото: AFP После пяти обстрелов накануне к вечеру 22 мая ситуация на Донбассе оставалась относительно спокойной - оккупанты лишь дважды нарушили режим прекращения огня, но в результате этого был ранен один боец ВСУ. Как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, позиции украинских войск попали под обстрелы из автоматических станковых гранатометов под
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2019.05.23 (2)

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