Боевики дважды атаковали ВСУ на Донбассе: ранен солдат (2)

Сегодня.ua 2019.05.22 19:42

С утра позиции украинских военных были атакованы под Марьинкой и Попасной Фото: AFP После пяти обстрелов накануне к вечеру 22 мая ситуация на Донбассе оставалась относительно спокойной - оккупанты лишь дважды нарушили режим прекращения огня, но в результате этого был ранен один боец ВСУ. Как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, позиции украинских войск попали под обстрелы из автоматических станковых гранатометов под