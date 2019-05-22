Боевики дважды атаковали ВСУ на Донбассе: ранен солдат (2)

Сегодня.ua 2019.05.22 19:42
С утра позиции украинских военных были атакованы под Марьинкой и Попасной
Фото: AFP
После пяти обстрелов накануне к вечеру 22 мая ситуация на Донбассе
оставалась относительно спокойной - оккупанты лишь дважды нарушили режим
прекращения огня, но в результате этого был ранен один боец ВСУ.
Как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, позиции украинских
войск попали под обстрелы из автоматических станковых гранатометов под
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