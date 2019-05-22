Зеленский прокомментировал отказ Рады рассматривать законопроект о выборах (6)

2019.05.23 (6)2019.05.22 (1395) →
- Пощечина Рады президенту, СБУ и СНБО под контролем Зеленского : Страна.ua 01:17
- "Зеленский действует, как Янукович": почему Рада провалила избирательные законопроекты президент : NewsMir.info 01:12
- Тимошенко рассказала о том, как Рада кинула Зеленского : ДнепрCity.net 01:06
- Как остаться человеком: видео Зеленского тронуло украинцев до слез - лишь бы не изменился : Ukrainianwall.com 00:33
- Досрочные выборы: дело договоренности и техники : 2000.ua 00:30
- Рада провалила голосование за законопроекты Зеленского (видео) : 7 телеканал Одессы 00:03