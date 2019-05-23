Филарет пообещал Вселенскому патриарху поддерживать Епифания, - СМИ (71)

2019.05.23 (71)2019.05.22 (18) →
- Митрополит Епифаний созывает на 24 мая Синод ПЦУ : Капитал 16:19
- Филарет: Если бы заранее знали содержание томоса, мы бы не согласились : Vector News 16:16
- В разгар конфликта с Филаретом Епифаний созывает синод ПЦУ : Vector News 16:16
- Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний созывает Священный синод : Телеграф.com.ua 16:13
- Филарет: Если бы заранее знали содержание томоса, мы бы не согласились : Українська правда 16:11
- Епифаний созывает синод ПЦУ в пятницу : LB.ua 16:07
- Епифаний созывает Священный синод ПЦУ на 24 мая : IPress.ua 16:06
- Епифаний созывает Синод ПЦУ : Громадське телебачення 16:05
- Церковный скандал: завтра решится судьба Филарета : Главред 16:05
- Филарет: Если бы заранее знали содержание Томоса, мы бы не согласились : ГолосUA 16:05
- "Мы не согласились бы на такой Томос": Филарет рассказал, что его не устраивает в документе об автокефалии ПЦУ : Еспресо TV 16:04
- Завтра Епифаний созывает Синод ПЦУ : DsNews 16:03
- Конфликт в ПЦУ: Епифаний созывает Священный синод : УНИАН 16:03
- Епифаний 24 мая проведет Синод ПЦУ : Depo 16:02
- Епифаний завтра проведет заседание Синода ПЦУ : Зеркало недели. Украина 15:47
- Епифаний проведет Синод УПЦ : ТСН.ua 15:44
- Епифаний завтра созывает Синод ПЦУ : РБК-Україна 15:41
- На Фанаре сообщили о встрече с "бывшим митрополитом Киевским" Филаретом : Спілка православних журналістів 15:41
- Филарет заверил Варфоломея в поддержке инициатив митрополита Епифания - СМИ : Новое Время 15:39
- В разгар конфликта с Филаретом Епифаний созывает синод ПЦУ : ЛІГАБізнесІнформ 15:38
- Митрополит Епифаний созывает на 24 мая Синод ПЦУ : FM-TV 15:35
- Епифаний созывает Синод ПЦУ : Главное 15:34
- Епифаний созывает Синод ПЦУ : Еспресо TV 15:34
- Митрополит Епифаний созывает на 24 мая Синод ПЦУ : Укринформ 15:33
- Филарет пообещал Вселенскому патриарху поддерживать Епифания, - СМИ : Depo 15:32
- Епифаний завтра проведет Синод : Українські національні новини 15:18
- Епифаний завтра проведет Синод : ПрессОрг24 15:17
- Назвал 3 условия при Порошенко: всплыли требования Филарета по Собору : Обозреватель 15:10
- Украина действительно может потерять Томос: украинцам наконец рассказали правду : Politeka 15:10
- Филарет пообещал Варфоломею поддерживать митрополита Епифания - СМИ : Новое Время 15:09
- "Митрополит" Макарий о скандале в ПЦУ: несуществующий патриарх не может управлять Церковью : Голос Правди 14:38
- Владыка Филарет заверил Фанар в поддержке Митрополита Епифания : Религиозно-информационная служба Украины 14:30
- Митрополит ПЦУ предложил пожаловаться на Филарета Патриарху Варфоломею : Взгляд.ua 14:11
- Филарет не предоставил оригинальные документы перед ликвидацией УПЦ : Антикор.com.ua 14:11
- Филарет не предоставил оригинальные документы перед ликвидацией УПЦ : УСБН Запорiжжя 14:06
- Большие риски: В ПЦУ назвали "безобразные" угрозы потери Томоса для Украины : Українські реалії 13:53
- Филарет встретился с представителями Вселенского патриархата : Тарасова Правда 13:52
- Львовский митрополит ПЦУ предложил пожаловаться на Филарета Патриарху Варфоломею : Inpress.ua 13:43
- Митрополит ПЦУ предложил пожаловаться на Филарета Вселенскому Патриарху : Фраза.ua 13:36
- Владыка Филарет представителям Константинополя: Уважаю Патриарха Варфоломея и буду молиться за него до конца жизни : Религиозно-информационная служба Украины 13:30
- "Если такое безобразие продолжится, ПЦУ может потерять Томос", - митрополит Макарий : Kherson.life 12:49
- Макарий Малетич предложил пожаловаться на Филарета патриарху Варфоломею : Спілка православних журналістів 12:41