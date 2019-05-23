Филарет пообещал Вселенскому патриарху поддерживать Епифания, - СМИ (71)

Depo 2019.05.23 15:32

Почетный патриарх Филарет во время встречи с делегацией Константинополя пообещал поддерживать митрополита Епифания как руководителя ПЦУ Весь мир 23 травня 2019 14:55 Об этом говорится в заявлении Фанара, передает Depo.ua со ссылкой на Cerkvarium. Встреча состоялась 22 мая в Киеве, Фанар представлял митрополит Галльский Эммануил и второй секретарь Священного синода диакон Григорий. Как сообщала пресс-служба почетного патриарха, Филарет просил передать