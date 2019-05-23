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Зеленский призвал украинцев "сделать вместе" нардепов, которые провалили его законы

Зеленский призвал украинцев "сделать вместе" нардепов, которые провалили его законы (10)

UA1.com.ua 2019.05.22 20:44
Глава государства отметил, что "старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс удлинить политическую жизнь". Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что на выборах в Верховную Раду украинцы выберут политиков, способных изменить страну. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook, реагируя на то, что парламент в среду провалил его законопроекты об изменениях избирательного законодательства.
ЗЕЛЕНСКИЙ, РОСПУСК, УКРАИНА, УКАЗ, ВЫБОР, ЗАКОНОПРОЕКТ, Зеленский, Парубий, Украина
2019.05.23 (10)

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