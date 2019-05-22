Верховная Рада Украины: трансляция внеочередного заседания 22 мая 2019 года (105)

Vector News 2019.05.22 15:16

Внеочередное пленарне заседание Верховной Рады Украины. Онлайн- видеотрансляция телеканала "NewsOne". Накануне Председатель Верховной Рады издал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины 22 мая 2019 в 12:00. Ожидается рассмотрение изменений в законодательство в части выборов народных депутатов Украины.Закон і Бізнес Материалы по теме Указ о роспуске ВР VIII созыва обнародован на сайте Президента 21.05.2019