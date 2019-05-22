Верховная Рада Украины: трансляция внеочередного заседания 22 мая 2019 года (105)

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- Геращенко призвала АП обнародовать стенограмму встречи лидеров фракций : #Буквы 12:18
- Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады : Капитал.kh 12:16
- "Крымская дилемма" президента Зеленского : Петр и Мазепа 12:10
- Указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу : Весь Харьков 12:09
- Указ Зеленского о роспуске Верховной Рады вступил в силу : 20 минут Украина 12:04
- Указ о роспуске Рады и дате новых выборов официально опубликовали : ABCnews.com.ua 12:03
- Указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу : АТН 12:01
- Указ Зеленского о роспуске Верховной Рады вступил в силу : Корабелов.инфо 11:53
- Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады и выборах 21 июля : Times.dn.ua 11:47
- Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады : Время Харьков 11:47
- Указ Зеленского о досрочных выборах ЗРады вступил в силу : UA-Reporter.com 11:44
- Верховной Раде вынесен жесткий приговор: озвучены первые подробности, "Парубия и Геращенко ждет..." : Hyser 11:41
- Команда Зеленского готовит сокрушительный удар по Раде: это вершина, которая ранее не покорялась никому : Hyser 11:41
- Роспуск Рады: вступил в силу указ Зеленского о досрочных выборах парламента : Гуру.ua 11:40
- Указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий Рады и назначении выборов, опубликован в издании "Урядовый курьер" : Fixygen 11:35
- Роспуск Рады Зеленским обжаловали в Верховном суде : Depo 11:32
- "Крымская дилемма" президента Зеленского : FaceNews 11:16
- Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады : Вибори в Україні та світі 11:16
- Вступил в силу указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов 21 июля : Антикор.com.ua 11:11
- "Депутатов - в мусорные баки!": Зеленский поднял украинцев против Верховной Рады : Politeka 11:10
- Вступил в силу указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов 21 июля : Новости без границ 11:07
- Указ о роспуске Верховной Рады опубликовали в СМИ : Вісті.pro 11:07
- Вступил в силу указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов 21 июля : УСБН Запорiжжя 11:06
- Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу : 62.ua 11:06
- Указ о роспуске Рады и досрочных выборах опубликован в "Урядовом курьере" : Четверта Влада 11:05
- С сегодняшнего дня вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады : Южная правда 11:03
- Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу : 0642 Луганск 11:02
- Официально: в Покровске и Мирнограде стартовала избирательная кампания по досрочным выборам парламента : 06239.com.ua Покровск и Мирноград 11:02
- Указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу : УкрАгроКонсалт 11:01
- Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады : ТВ7 Мариуполь 10:57
- Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады : Вести-UA 10:56
- Вступил в силу указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначении выборов 21 июля : Версии.com 10:56
- Вступил в силу указ о роспуске Рады и выборах 21 июля : Крым.Реалии RFE/RL 10:53
- Указ Зеленского о роспуске Верховной Рады вступил в силу : Корабелов.инфо 10:53
- Указ о роспуске Рады и досрочных выборах в парламент вступил в силу : Тарасова Правда 10:53
- Роспуску депутатов быть: опубликован указ : Trust.UA 10:49
- Указ о роспуске ВР и проведении досрочных выборов вступил в силу : Journalist.today 10:47
- Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады : Николаевские Известия 10:46
- Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады и выборах летом : СЛОВО Одесса 10:46
- Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады : Iнше ТВ 10:43
- Это изменит все: судьбоносный закон Зеленского вступил в силу : Hyser 10:41
- Вступил в силу указ о роспуске Рады и выборах 21 июля : Спектр Новости 10:40
- Указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу : Мост Днепр 10:38
- Указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу : Експерт-центр 10:32
- Опубликован указ о разгоне Рады и досрочных выборах : Досье 10:27