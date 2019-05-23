Приватбанк подал иск к Коломойскому в США (68)

Газета "Лица" 2019.05.23 15:56

23.05.2019 13:35:18 Источник: Epravda.com.ua ПриватБанк обвиняет Игоря Коломойско и Ко, якобы, в несправедливом обогащении, мошеннических переводах и гражданском сговоре. Государственный Приватбанк подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр к бывшему владельцу финансового учреждения Игорю Коломойскому. Об этом свидетельствует информация на сайте суда. Иск был подан 21 мая 2019 года. Любая информация о сроках его рассмотрения пока отсутствует.