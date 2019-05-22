Пристайко "под Богданом": Зачем Зеленскому кадры Порошенко в Администрации президента (1)

DsNews 2019.05.22 20:03
После отказа Елены Зеркаль от должности заместителя главы Администрации
президента в Зеленского оперативно нашли решение проблемы - назначили туда
Вадима Пристайко
Вадим Пристайко должен был возглавить МИД - по крайней мере именно его
кандидатуру должен был подать в Верховную Раду Владимир Зеленский по
информации источников, передает "ДС" со ссылкой на Depo.ua.
Но ситуация кардинально изменилась после того, как Елена Зеркаль отказалась
ЗЕЛЕНСКИЙ, БОГДАН, ГЛАВА, УКАЗ, НАЗНАЧЕНИЕ, ОЧИЩЕНИЕ, Зеленский
, Богдан
, Коломойский
, Рябошапка
, Данилюк
, Азаров
, Богдана
, Украина