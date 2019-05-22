Пристайко "под Богданом": Зачем Зеленскому кадры Порошенко в Администрации президента (1)

DsNews 2019.05.22 20:03

После отказа Елены Зеркаль от должности заместителя главы Администрации президента в Зеленского оперативно нашли решение проблемы - назначили туда Вадима Пристайко Вадим Пристайко должен был возглавить МИД - по крайней мере именно его кандидатуру должен был подать в Верховную Раду Владимир Зеленский по информации источников, передает "ДС" со ссылкой на Depo.ua. Но ситуация кардинально изменилась после того, как Елена Зеркаль отказалась