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Фокус: Украина

Саакашвили обратился с просьбой к Зеленскому (12)

Обозреватель 2019.05.23 00:39
Экс-глава Грузии и Одесской ОГА Михеил Саакашвили намерен вернуть утраченное в 2017 году украинское гражданство. Как передает "Интерфакс-Украина", его адвокат Руслан Чернолуцкий 22 мая подал в администрацию президента соответствующее письмо. "Все юристы утверждают, что лишение меня украинского гражданства незаконно, так как по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без
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2019.05.23 (12)

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