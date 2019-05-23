Саакашвили обратился с просьбой к Зеленскому (12)

Обозреватель 2019.05.23 00:39

Экс-глава Грузии и Одесской ОГА Михеил Саакашвили намерен вернуть утраченное в 2017 году украинское гражданство. Как передает "Интерфакс-Украина", его адвокат Руслан Чернолуцкий 22 мая подал в администрацию президента соответствующее письмо. "Все юристы утверждают, что лишение меня украинского гражданства незаконно, так как по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без