Саакашвили обратился с просьбой к Зеленскому (12)

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- Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство : #Буквы 01:18
- Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство : ТВі 00:50
- Адвокат Саакашвили просит Зеленского вернуть экс-главе Одесской ОГА украинское гражданство : Избирком.org.ua 00:48
- Саакашвили обратился с просьбой к Зеленскому : Обозреватель 00:39
- Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство : ICTV Факти 00:36
- Саакашвили просит Зеленского вернуть ему гражданство : InfoResist.org 00:31
- Саакашвили передал Зеленскому заявление с просьбой вернуть ему гражданство (ФОТО) : Ракурс 00:25
- Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины : Новости N 00:10
- Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины : Bigmir)net Новости 00:09
- Адвокат Саакашвили подал в администрацию Зеленского обращение о возврате ему гражданства Украины : IPress.ua 00:06
- Бывший президент просит вернуть ему украинское гражданство : Багнет 00:01