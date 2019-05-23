В НАТО пообещали расширить военную поддержку Украины (35)

Информационное Сопротивление 2019.05.23 08:42

08:40 | 23.05.2019 Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что НАТО будет и дальше предоставлять военную поддержку Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания военного комитета Альянса, передает РБК-Украина. Тод Уолтерс отметил, что сотрудничество с Киевом будет продолжаться и набирать обороты для того, что Украина могла обеспечить защиту своих территорий.