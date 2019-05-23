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Фокус: Украина

Потап и Настя Каменских поженились (79)

DailyUA 2019.05.23 13:24
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом певица рассказала в своем Instagram, передает УНН. Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом певица рассказала в своем Instagram, передает УНН. Настя поблагодарила Потапа за то, что он поддерживал ее решение не выставлять чувства на публику и долгое время хранил их отношения "от лишних глаз, слов, постов".
КАМЕНСКИЙ, НАСТЯ, ПОТАП, СВАДЬБА, КОНСТАНТА, ПОКЛОННИК, Потапенко, Украина, Киев
2019.05.23 (79)

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