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Украина успешно испытала ракеты "Ольха-М" и "Ольха-Р"

Украина успешно испытала ракеты "Ольха-М" и "Ольха-Р" (62)

InfoResist.org 2019.05.23 16:46
InfoResist На военном полигоне в Одесской области сегодня состоялся очередной этап испытаний украинских ракет комплекса "Ольха", сообщил в Facebook экс- секретарь СНБО Александр Турчинов. Он отметил, что состоялись пуски ракет повышенной дальности "Ольха-М" и ракет с кассетной боевой частью "Ольха-Р". По словам Турчинова, испытания будут продолжаться до конца недели, в частности, должны состояться пуски крылатых ракет мобильного комплекса "Нептун".
РАКЕТА, ОЛЬХА, ИСПЫТАНИЕ, НЕПТУН, ПУСК, СЕКРЕТАРЬ, Турчинов, Полторак, Украина, Одесса
2019.05.23 (62)

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