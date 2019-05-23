Украина успешно испытала ракеты "Ольха-М" и "Ольха-Р" (62)

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- В Одесской области ВСУ испытали ракеты "Ольха-М" : Еспресо TV 20:04
- В Украине прошли успешные испытания ракет "Ольха" : ForUm 20:04
- Успешные испытания ракет "Ольха М" и "Ольха Р" состоялись в Одесской области : Лента новостей Одессы 19:55
- В Одесской области прошли ракетные стрельбы : Iнше ТВ 19:43
- В Одесской области прошли испытания двух новых модификаций ракет "Ольха" : 112.ua 19:30
- В Украине провели испытания ракет "Ольха-М" и "Ольха-Р" - фото, видео : Realist.online 19:27
- В Украине тестируют ракеты "Вильха": видео : Vector News 19:16
- В Одесской области испытали ракеты с кассетной боевой частью : Одесса News 19:15
- ВСУ испытали новые ракеты "Ольха" кассетного типа : UA1.com.ua 19:14
- Турчинов сообщил о ракетных испытаниях на юге Украины : "Наша газета" (Луганск) 19:04
- В Одесской области успешно испытали ракетный комплекс "Ольха" : Избирком.org.ua 18:48
- В Одесской области прошли ракетные стрельбы : Инфолайн 18:42
- В СНБО объяснили причину испытаний новых украинских ракет : Сегодня.ua 18:42
- ВСУ испытали ракеты повышенной дальности (видео) : GuildHall 18:37
- Украинская армия испытала модернизированные ракеты : Lenta.ua 18:37
- В Одесской области прошли успешные испытания ракет "Ольха-М" и "Ольха-Р" - Кривонос : Интерфакс-Україна 18:36
- Одесчина: на Тарутинском полигоне прошли ракетные испытания в присутствии Министра обороны : Рупор Одессы 18:34
- Появилось яркое видео испытания новейших украинских ракетных систем : Апостроф 18:30
- В Украине испытали новые мощные ракеты: опубликовано видео : ДонПресс 18:27
- Украинские военные испытали ракетные комплексы "Вильха" : ТСН.ua 18:14
- В Одесской области испытали две разновидности ракет "Ольха" : Петр и Мазепа 18:10
- Успешные испытания ракет "Ольха М" и "Ольха Р" состоялись в Одесской области : Трасса Е95 17:44
- В Украине провели очередные испытания ракет Ольха : Bigmir)net Новости 17:39
- В Украине тестируют ракеты "Вильха": видео : ЛІГАБізнесІнформ 17:38
- Надеюсь, украинская ракетная программа будет продолжаться, - Турчинов : Фокус 17:34
- В Минобороны продемонстрировали, как на Одесщине испытывали "Ольху М" и "Ольху Г" : Depo 17:33
- Украина провела очередные испытания ракет "Вильха" : DailyUA 17:24
- Турчинов высказал надежду, что украинская ракетная программа будет продолжаться : Гордон 17:05
- В Украине прошли испытания ракет "Ольха - М" и "Ольха - Р" : Главное 17:04
- На Одесщине запускали в небо "сотни тысяч долларов" : From-UA.com 17:04
- В Одесской области прошли ракетные стрельбы : Южная правда 17:03
- Украина провела очередные испытания ракет "Вильха" : ПрессОрг24 17:02
- Турчинов надеется на продолжение ракетной программы в Украин : Версии.com 16:56
- Украина провела очередные испытания ракет "Вильха" : Українські національні новини 16:48
- Украина успешно испытала ракеты "Ольха-М" и "Ольха-Р" : InfoResist.org 16:46
- В Одесской области испытали ракеты повышенной дальности "Ольха-М" и касетные "Ольха-Р". Запланированы стрельбы "Нептуна" : the Бабель 16:46
- На Одесчине прошли ракетные стрельбы : ДонПресс 16:27
- ВСУ в очередной раз испытали украинские ракеты "Ольха-М" и "Ольха-Р" : Зеркало недели. Украина 16:17
- В Одесской области прошли ракетные стрельбы : Вибори в Україні та світі 16:16
- Украина провела испытания ракет "Ольха-М" и "Ольха-Р" : ATR.ua 16:13
- В Одесской области прошли ракетные стрельбы : Подробности.ua 16:10
- Украина провела испытания ракет "Ольха-М" и "Ольха-Р" : NewsMir.info 16:08
- Турчинов надеется, что команда Зеленского продолжит ракетную программу : IPress.ua 16:06
- В Украине успешно испытали ракеты "Вильха-М" и "Вильха-Р" (ФОТО) : UATV 15:45