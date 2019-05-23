Украина успешно испытала ракеты "Ольха-М" и "Ольха-Р" (62)

InfoResist.org 2019.05.23 16:46

InfoResist На военном полигоне в Одесской области сегодня состоялся очередной этап испытаний украинских ракет комплекса "Ольха", сообщил в Facebook экс- секретарь СНБО Александр Турчинов. Он отметил, что состоялись пуски ракет повышенной дальности "Ольха-М" и ракет с кассетной боевой частью "Ольха-Р". По словам Турчинова, испытания будут продолжаться до конца недели, в частности, должны состояться пуски крылатых ракет мобильного комплекса "Нептун".