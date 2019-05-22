Ведущая Янина Соколова призналась в страшной болезни (1)

Цензору.нет 2019.05.22 15:16

Семь месяцев назад известная украинская телеведущая Янина Соколова узнала о том, что она больна раком. За это время телеведущей удалось побороть страшную болезнь, написала она на своей странице в Facebook. По словам Соколовой, несмотря на то, что в период реабилитации она пережила 30 лучевых терапий и 4 курса химиотерапиии, в результате чего потеряла волосы, брови и ресницы, у нее осталась огромная любовь в сердце.