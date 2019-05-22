"С целью обеспечения конституционных положений". Кабмин принял новую редакцию украинского правописания (2)

Страна.ua 2019.05.22 16:17
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На заседании в среду, 22 мая, Кабинет министров Украины принял новую
редакцию украинского правописания. Об этом со ссылкой на соответствующее
постановление пишет "Укринформ".
В документе указано, что новая редакция правописания принимается "с целью
обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского
языка и унификации применения норм правописания".
Над новой редакцией украинского правописания работала Украинская
ПРАВОПИСАНИЕ, УНИФИКАЦИЯ, РЕДАКЦИЯ, ЯЗЫК, КАБИНЕТ, ПОСТАНОВЛЕНИЕ, Гройсман
, Украина