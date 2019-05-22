"С целью обеспечения конституционных положений". Кабмин принял новую редакцию украинского правописания (2)

Страна.ua 2019.05.22 16:17

16:05, сегодня На заседании в среду, 22 мая, Кабинет министров Украины принял новую редакцию украинского правописания. Об этом со ссылкой на соответствующее постановление пишет "Укринформ". В документе указано, что новая редакция правописания принимается "с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания". Над новой редакцией украинского правописания работала Украинская