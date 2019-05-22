В Украине ужесточили требования к туроператорам (1)

Комментарии.UA 2019.05.22 15:32
Туроператоров обязали проверять информацию о рейсе и сообщать о задержках
Правительство обязало туроператоров за 8 и за 2 часа до запланированного
отправления рейса проверять информацию о времени его отправления и в случае
задержки более чем на 4 часа размещать информацию об этом на своем сайте.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и
торговли.
Согласно ему, оператор также будет обязан проинформировать о задержке по
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, Украина