САП открыла четыре уголовных дела по заявлениям экс-нардепа Крючкова (1)

#Буквы 2019.05.22 18:18

Опубликовано: Среда, 22 мая 2019 17:50 Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала четыре уголовных производства по заявлениям бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова. Об этом в среду, 22 мая, сообщили в пресс-службе САП по итогам личного приема экс-нардепа у руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. САП внесла информацию в Единый реестр досудебных расследований по четырем фактам.