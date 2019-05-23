САП открыла четыре уголовных дела по заявлениям экс-нардепа Крючкова (1)

#Буквы 2019.05.22 18:18
Опубликовано: Среда, 22 мая 2019 17:50
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала
четыре уголовных производства по заявлениям бывшего народного депутата
Дмитрия Крючкова.
Об этом в среду, 22 мая, сообщили в пресс-службе САП по итогам личного
приема экс-нардепа у руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры
Назара Холодницкого.
САП внесла информацию в Единый реестр досудебных расследований по четырем
фактам.
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