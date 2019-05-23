В Запорожье в "реабилитационном центре" удерживали около 80 человек (30)

ATR.ua 2019.05.23 11:13

23 мая 2019 10:46 Правоохранители разоблачили деятельность псевдореабилитационного центра на Запорожье, где незаконно удерживали около 80 наркозависимых и пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области. "Организаторы преступной схемы арендовали дома в Запорожье и Запорожском районе, где и удерживали нарко- и алкозависимых лиц, а также пожилых людей с целью получения прибыли от их родственников", - говорится в сообщении.