В Запорожье в "реабилитационном центре" удерживали около 80 человек (30)

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- Под Запорожьем 80 человек насильно удерживали в "реабилитационном центре" : Новости N 12:10
- Под Запорожьем 80 человек насильно удерживали в "реабилитационном центре" : НикВести 12:09
- Под Запорожьем 80 человек насильно удерживали в "реабилитационном центре" : NikMedia.com.ua 12:09
- На Запорожье в "реабилитационном" центре незаконно удерживали около 80 человек : IPress.ua 12:06
- В "реабилитационном" центре в Запорожье незаконно удерживали около 80 наркозависимых : ТВі 11:50
- Насильно удерживали людей, применяли физические меры: в Запорожье работал лжецентр реабилитации. ФОТО, ВИДЕО : Время новостей 11:46
- В "Реабилитационном центре" насильно удерживали 80 человек : Николаевские Известия 11:46
- В Запорожском "реабилитационном" центре незаконно удерживают 80 человек : Спілка Блогерів України 11:32
- Под Запорожьем в "реабилитационном центре" насильно удерживали людей (фото) : ZаБор 11:13
- В Запорожье в "реабилитационном центре" удерживали около 80 человек : ATR.ua 11:13
- В Запорожской области 80 человек насильно удерживали в "реабилитационном центре" : Мост Днепр 11:08
- Видео, фото В Запорожской области разоблачили нелегальный реабилитационный центр : Фокус 11:04
- Частная тюрьма: в Запорожье и области незаконно держали людей против воли (фото, видео) : Vgorode.ua 11:03
- Избавиться от неугодных: в Запорожье в реабилитационном центре насильно удерживали около 80 человек - ФОТО, ВИДЕО : Первый Запорожский 11:03
- Спали на полу и ели горстями таблетки: под Запорожьем обнаружили жуткий медцентр : РБК-Україна 10:41
- Под Запорожьем бойцы КОРД накрыли подпольный "реабилитационный" центр (ФОТО, ВИДЕО) : ГолосUA 10:35
- В Запорожской области в "реабилитационном" центре незаконно удерживали около 80 человек : DsNews 10:33
- Под Запорожьем полиция "накрыла" незаконный "реабилитационный центр", где насильно удерживали людей : Вибори в Україні та світі 10:16
- На Запорожье в "реабилитационном" центре незаконно удерживали около 80 человек : Українська правда 10:11
- Полиция в Запорожской области пресекла работу "ребцентров", где насильно удерживали 80 человек : Гордон 10:05
- Высокие заборы и железные решетки: в Запорожье работал "рабовладельческий центр" (Фото, видео) : IPnews 09:45
- Под Запорожьем полиция "накрыла" незаконный "реабилитационный центр", где насильно удерживали людей : В Час Пик 08:45
- Под Запорожьем полиция разоблачила нелегальный "реабилитационный центр", в котором насильно держали людей : NewsOne 08:39
- В Запорожской области разоблачили сеть "реабилитационных центров", где насильно в антисанитарии и за забором удерживали людей : Паноптикон 08:16
- В Запорожской области в "реабилитационном центре" насильно удерживали 80 человек : Телеграф.com.ua 07:43
- Под Запорожьем 80 человек удерживали в фейковом ребцентре : ICTV Факти 07:36
- В Запорожской области разоблачили нелегальный реабилитационный центр: насильно удерживали около 80 человек : Новое Время 05:39
- В Запорожье "прикрыли" реабилитационный центр с почти сотней пациентов-заложников : ТСН.ua 03:14
- Под Запорожьем ликвидирован нелегальный "реабилитационный центр", в котором удерживалось около 80 человек - полиция : Интерфакс-Україна 01:36