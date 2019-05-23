Тизер-трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" показал Сару Коннор в возрасте (53)

HPiB.life 2019.05.23 17:42

Компания Paramount Pictures выпустила тизер-трейлер новой части франшизы о войне людей и машин под названием "Терминатор: Темные судьбы". Шестой фильм вселенной расскажет о событиях после "Судного дня": он выступит... Компания Paramount Pictures выпустила тизер-трейлер новой части франшизы о войне людей и машин под названием "Терминатор: Темные судьбы". Шестой фильм вселенной расскажет о событиях после "Судного дня": он