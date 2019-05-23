"Конфликт неизбежен". Коломойский кинул Зеленского: стали известны детали (12)

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- Томаш Фиала заявил, что иностранные инвесторы негативно отреагировали на кадры Зеленского : NewsOne 07:09
- "Конфликт неизбежен". Коломойский кинул Зеленского: стали известны детали : Elise Journal 06:31
- Инвесторы негативно отреагировали на назначения Зеленского - президент ЕБА : Слово і Діло 06:12
- Обзор прессы: Назначения близких к Коломойскому людей в АП спровоцируют отток капитала из Украины - Dragon Capital : Голос Правди 04:38
- Инвесторы отреагировали на первые назначения президента Владимира Зеленского : Зеркало недели. Украина 03:17
- Инвесторы негативно отреагировали на первые назначения Зеленского - глава Dragon Capital : Тарасова Правда 01:52
- Назначение Зеленским на посты людей Коломойского приведет к оттоку инвестиций - Европейская бизнес ассоциация : Громадське телебачення 01:05
- Томаш Фиала: инвесторы недовольны первыми решениями Зеленского : Mediavektor.org 01:00
- Назначения близких к Коломойскому людей в АП спровоцируют отток капитала из Украины - Dragon Capital : Страна.ua 00:47
- ​Томаш Фиала заявил об угрозе оттока инвестиций из Украины из-за назначения Зеленским людей из орбиты Коломойского : Антикор.com.ua 00:11
- Президент ЕБА: Инвесторы негативно отреагировали на первые назначения Зеленского : РБК-Україна 00:11