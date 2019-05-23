"Конфликт неизбежен". Коломойский кинул Зеленского: стали известны детали (12)

Elise Journal 2019.05.23 06:31

23.05.201923.05.2019 Алина Масич 160 Добавить комментарий Олигарх Игорь Коломойский, которого связывают с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, не поддержал его инициативы по изменения зоконов о выборах в парламенте, поскольку боится, что окажется ему ненужным в случае получения последним большинства в Верховной Раде Об этом говорится в материале "Апострофа". "Игорь Валерьевич понимает, что если Зеленский получит в Раде свое