Порошенко был неприятно удивлен, что мирные соглашения с Россией вынесут на референдум (6)

Ракурс 2019.05.22 22:25

22 мая 2019, 21:18 Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что был неприятно удивлен тем, что вопрос о мирных соглашениях с Россией вынесут на референдум. Политик подчеркнул, что в стране такое предложение называют капитуляцией. Loading... Также Порошенко призвал начать переговоры по поводу формата участия в выборах в парламент, а действующего президента Владимира Зеленского попросил развеять слухи.