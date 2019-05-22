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Фокус: Украина

Порошенко был неприятно удивлен, что мирные соглашения с Россией вынесут на референдум (6)

Ракурс 2019.05.22 22:25
22 мая 2019, 21:18 Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что был неприятно удивлен тем, что вопрос о мирных соглашениях с Россией вынесут на референдум. Политик подчеркнул, что в стране такое предложение называют капитуляцией. Loading... Также Порошенко призвал начать переговоры по поводу формата участия в выборах в парламент, а действующего президента Владимира Зеленского попросил развеять слухи.
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2019.05.23 (6)

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