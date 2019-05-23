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Фокус: Украина

Порошенко прокомментировал начатые против него расследования (23)

Вести-UA 2019.05.23 11:56
Он готов нести ответственность Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал начатые касательно него расследования атаками на армию и язык. Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает корреспондент УНН. "Когда другой "политический" деятель из Пятой колонны пишет, что нужно обвинить Порошенко в том, что он якобы давил непонятно на кого или на всех, чтобы Украина получила Томос, я готов за это отвечать, потому что считаю,
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2019.05.23 (23)

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