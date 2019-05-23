Порошенко прокомментировал начатые против него расследования (23)

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- Расследование о коррупции бывшего главы государства оказалось в фокусе внимания всей украинской общественности : Чернігів Пост 12:18
- Порошенко прокомментировал ряд расследований против него : 7 днів Ужгородськi 12:06
- Порошенко прокомментировал начатые против него расследования : Вести-UA 11:56
- Порошенко прокомментировал начатые касательно него расследования : Iнше ТВ 10:43
- "Это атака на армию, веру и язык": Порошенко о расследовании против него : Bigmir)net Новости 10:09
- Порошенко прокомментировал выдвинутые против него уголовные обвинения : Lenta.ua 10:07
- Порошенко прокомментировал начатые против расследования : Хвиля 10:05
- Порошенко считает уголовные дела против себя делами "против армии, мовы и веры" : Версии.com 09:56
- Порошенко списал открытие против него уголовных дел на старт парламентской кампании : Главред 09:35
- Порошенко прокомментировал начатые касательно него расследования : Українські національні новини 09:33
- Порошенко прокомментировал начатые касательно него расследования : ПрессОрг24 09:32
- Порошенко прокомментировал расследование против него и дал совет Зеленскому (ВИДЕО) : Паноптикон 09:17
- "Политическое преследование": Порошенко прокомментировал открытые уголовные дела против него : NewsOne 09:09
- Порошенко готов ответить за Томос : Спілка православних журналістів 08:41
- "Происки врагов Украины": Порошенко прокомментировал открытие против него уголовных дел : Тарасова Правда 07:53
- "Происки врагов Украины": Порошенко прокомментировал открытие против него уголовных дел : Факты 06:33
- Порошенко прокомментировал открытые против него уголовные производства : УНИАН 02:33
- Порошенко считает уголовные дела против себя делами "против армии, языка и веры" : Тарасова Правда 01:51
- Порошенко: Иметь большинство в ВР - естественное желание Президента : Газета День 00:24
- Порошенко заявил о "политических преследованиях" : НикВести 00:09
- Порошенко прокомментировал расследование против него : Gazeta.ua 00:04