В Киеве задержали преступника, который снимал детское порно и развращал детей (21)

Argumentua.life 2019.05.23 00:00

Также задержанный изготовлял порнографическое видео, его жертвами стали девочки в возрасте 9-10 лет. В Киеве задержан 42-летний преступник, который снимал порнографическую продукцию с участием детей, а также вербовал детей для предоставления сексуальных услуг. Как сообщила пресс-служба Национальной полиции, его жертвами стали девочки в возрасте 9-10 лет. В Киеве женщина эксплуатировала 5-летнего сына для создания порноматериалов