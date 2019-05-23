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Фокус: Украина

В Киеве задержали преступника, который снимал детское порно и развращал детей (21)

Argumentua.life 2019.05.23 00:00
Также задержанный изготовлял порнографическое видео, его жертвами стали девочки в возрасте 9-10 лет. В Киеве задержан 42-летний преступник, который снимал порнографическую продукцию с участием детей, а также вербовал детей для предоставления сексуальных услуг. Как сообщила пресс-служба Национальной полиции, его жертвами стали девочки в возрасте 9-10 лет. В Киеве женщина эксплуатировала 5-летнего сына для создания порноматериалов
РАЗВРАЩЕНИЕ, НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ, ПРОСТИТУТКА, МАЛОЛЕТНЯЯ, КИЕВЛЯНИН, КИЕВ, Киев, Украина, Одесса
2019.05.23 (21)

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