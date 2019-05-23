Марчук объяснил, почему срывается обмен заложниками по принципу "всех на всех" (17)

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- Предлагая менять "всех на всех" Россия "не нашла" 80 пленных украинцев, - Марчук : Днепр Вечерний 06:26
- "Это Гаага!" Россия "потеряла" десятки украинских пленных : Обозреватель 06:09
- Марчук объяснил, почему срывается обмен заложниками по принципу "всех на всех" : УНИАН 04:47
- Марчук: Россия "не нашла" 80 пленных украинцев : Vector News 04:16
- "Россия "не нашла" 80 украинских пленных": Марчук о нюансах обменного процессах : Телеграф.com.ua 04:13
- "Пытки и Гаага". Марчук назвал причины срыва обменов пленными "всех на всех" : ДнепрCity.net 04:06
- Россия "не нашла" 80 пленных украинцев : НикВести 03:09
- Марчук рассказал нюансы обмена пленными "всех на всех" : Зеркало недели. Украина 02:00
- Марчук рассказал нюансы обмена пленными "всех на всех" : Зеркало недели. Украина 01:47
- Марчук: Россия "не нашла" 80 пленных украинцев : Українська правда 01:41
- Предлагая менять "всех на всех" Россия "не нашла" 80 пленных украинцев : UAZMI 00:45
- Марчук рассказал об особенностях процесса обмена заложниками : Газета День 00:23
- Боевики "потеряли" 80 украинских военных из обменного списка: Марчук назвал причину : Антикор.com.ua 00:11
- Боевики "потеряли" 80 украинских военных из обменного списка: Марчук назвал причину : Новости без границ 00:07
- Боевики "потеряли" 80 украинских военных из обменного списка: Марчук назвал причину : УСБН Запорiжжя 00:06
- РФ умолчала о 80 украинских военнопленных, - Марчук : DsNews 00:03