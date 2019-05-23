Марчук объяснил, почему срывается обмен заложниками по принципу "всех на всех" (17)

Argumentua.life 2019.05.23 06:00

Как заявляет экс-представитель Украины в ТКГ, российская сторона утверждает, что ничего не знает о 80 человек из списка украинских заложников. Бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук заявляет, что Украина передала Российской Федерации список 107 украинских заложников для обмена по принципу "всех на всех", но оккупанты подтверждают установление только 27 человек.