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Фокус: Украина

В НАТО готовы расширить военную поддержку Украины (30)

IPress.ua 2019.05.23 12:06
"Что касается поддержки Украины со стороны США, то мы будем продолжать сильное сотрудничество в сфере обучения, которое у нас было в последние годы" Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс пообещал расширить военную поддержку Украины. Фото: Malcolm Mayfield Речь идет о продолжении обучения войск и о расширенной сотрудничество с целью защиты территории Украины, заявил Уолтерс во время пресс-конференции
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2019.05.23 (30)

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