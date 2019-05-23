В НАТО готовы расширить военную поддержку Украины (30)

IPress.ua 2019.05.23 12:06

"Что касается поддержки Украины со стороны США, то мы будем продолжать сильное сотрудничество в сфере обучения, которое у нас было в последние годы" Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс пообещал расширить военную поддержку Украины. Фото: Malcolm Mayfield Речь идет о продолжении обучения войск и о расширенной сотрудничество с целью защиты территории Украины, заявил Уолтерс во время пресс-конференции