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Фокус: Украина

Звездные гости и роскошный ресторан: как Потап и Настя празднуют свадьбу (79)

ICTV Факти 2019.05.23 20:06
Потап и певица Настя Каменских официально поженились. Факти ICTV показують, хто із зіркових гостей прийшов на церемонію весілля і який ресторан арендовали молодожены. Потап и Настя Каменских поженились 23 мая, а празднование свадьбы происходит в загородном ресторане под Киевом. На свадьбу пригласили многих звезд, в общем зал наполнится несколькими сотнями гостей. Факты ICTV показывают, как выглядят звездные гости знаменитой пары.
ПОТАП, НАСТЯ, СВАДЬБА, КАМЕНСКИЙ, РЕСТОРАН, ТЕРРАСА, Потапенко, Киев, Украина
2019.05.23 (79)

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