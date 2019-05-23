Обзор прессы: В Великобритании лидер Палаты общин подала в отставку из-за проблем с Brexit (37)

Голос Правди 2019.05.23 10:38

Лидер консервативной фракции Палаты общин Британии Андреа Лидсом сообщила, что оставляет свой пост из-за того, что больше не верит в правительственный подход к Brexit, пишет BBC. "С большим сожалением и тяжелым сердцем я решила покинуть свой пост", - заявила Лидсом. Отставка Лидсом происходит на фоне ответной реакции депутатов-консерваторов на план премьера Терезы Мэй по Brexit.