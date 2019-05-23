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Фокус: Украина

"Зеленский не будет подавать обещанные законы нынешней Раде из-за ее несговорчивости", - представитель Президента (43)

НикВести 2019.05.23 11:09
Свои программные законопроекты Президент Владимир Зеленский будет подавать в парламент только после образования в нем своего большинства, поскольку нынешний состав уже продемонстрировал свою недоговороспособность с главой государства. Об этом сообщил представитель Президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук сообщает УНН. - Законопроекты готовы, но подавиться они будут только тогда, когда у нас
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2019.05.23 (43)

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