"Зеленский не будет подавать обещанные законы нынешней Раде из-за ее несговорчивости", - представитель Президента (43)

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- Для чего нам 450 нардепов? Сократим, - еще одно решение от Зеленского : 7 днів Ужгородськi 12:06
- У Зеленского предлагают пересмотреть количество нардепов в Раде : ABCnews.com.ua 12:03
- У Зеленского предлагают сократить количество нардепов : Рубрика 11:34
- У Зеленского предлагают пересмотреть количество нардепов в Раде : Politica.com.ua 11:20
- "Зеленский не будет подавать обещанные законы нынешней Раде из-за ее несговорчивости", - представитель Президента : НикВести 11:09
- У Зеленского хотят сократить количество нардепов в Раде : Народна Правда 11:08
- У Зеленского предлагают пересмотреть количество нардепов в Раде : Четверта Влада 11:05
- Представитель Президента в Раде предложил сократить число депутатов : Багнет 11:01
- Стефанчук предложил пересмотреть количество депутатов Верховной Рады : Journalist.today 10:47
- У Зеленского предлагают сократить количество депутатов Верховной Рады : Karachun.com.ua 10:47
- Представитель Зеленского в Раде предложил сократить число депутатов : Измаил вечерний 10:46
- Представитель Зеленского в Раде рекомендует пересмотреть количество нардепов : UA.news 10:45
- Представитель Зеленского в ВР предложил сократить количество депутатов : Позиция 10:27
- У Зеленского предлагают пересмотреть количество нардепов в Раде : #Буквы 10:18
- У Зеленского заговорили о сокращении количества нардепов : Новости мира 10:16
- Представитель президента в Верховной Раде предлагает пересмотреть количество нардепов : Вибори в Україні та світі 10:16
- Представитель Зеленского в Раде: перепись покажет, что 450 депутатов - много : 2000.ua 10:00
- Представитель президента в Верховной Раде предлагает пересмотреть количество нардепов : Times.dn.ua 09:47
- Представитель Зеленского в Раде предложил сократить количество депутатов : Единая Одесса 09:27
- У Зеленского хотят сократить количество нардепов : Власти.нет 09:16
- Представитель Зеленского предлагает сократить количество депутатов в Верховной Раде : ATR.ua 09:13
- Представитель Зеленского в Раде предложил сократить количество депутатов : Українські Новини 08:45
- Представитель президента в Верховной Раде предлагает пересмотреть количество нардепов : ОстроВ 08:40
- Представитель Зеленского в Раде предложил сократить число нардепов : Фраза.ua 08:36
- У Зеленского хотят пересмотреть количество нардепов : ForUm 08:34
- Представитель Зеленского в Раде предложил сократить число депутатов : РИА Мелитополь 08:29
- Стефанчук предложил сократить количество депутатов в Раде : ReplyUA.net 08:27
- Представитель Зеленского в Раде Стефанчук предлагает сократить количество нардепов : UAZMI 08:15
- Представитель Зеленского в Раде предложил сократить число депутатов : Bigmir)net Новости 08:08
- У Зеленского хотят сократить количество нардепов : Depo 08:02
- У Зеленского предлагают сократить количество депутатов Верховной Рады : Зеркало недели. Украина 07:47
- У Зеленского предложили сократить количество народных депутатов : Комсомольская Правда в Украине 07:46
- Представитель Зеленского в Раде предложил сократить число депутатов : Подробности.ua 07:40
- В команде Зеленского предложили сократить количество депутатов в Раде : Фокус 07:34
- 450 - это много или мало? У Зеленского предлагает сократить количество депутатов : NewsProUA 07:24
- Представитель Зеленского в Раде предложил сократить количество нардепов : DsNews 07:03
- Представитель Зеленского в ВР предлагает сократить количество депутатов : Укринформ 06:47
- Представитель Зеленского в Верховной Раде Стефанчук предложил сократить количество депутатов парламента : 112.ua 05:00
- Представитель президента в Раде предлагает уменьшить количество нардепов : ТСН.ua 02:14
- Представитель Зеленского в Верховной Раде предлагает пересмотреть количество нардепов : Телеканал новин "24" 02:00
- Представитель Зеленского в Раде высказался за пересмотр количества нардепов : УНИАН 01:17